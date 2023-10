CDU-Vorschlag: Bodycams auch für kommunale Ordnungskräfte

Mehr zum Thema

Verband: Situation in den Thüringer Wäldern „katastrophal“ Die Schäden in den Thüringer Wäldern durch Trockenheit und Borkenkäferbefall sind nach Einschätzung des Thüringer Waldbesitzerverbands katastrophal. So etwas hat es mit Sicherheit in den letzten 300 Jahren nicht gegeben, sagte der Geschäftsführer des Thüringer Waldbesitzerverbandes, Karsten Spinner, der Deutschen Presse-Agentur. Die Wiederaufforstung geschädigter Flächen sei für die Waldbesitzer oft kaum zu schaffen. Der Verband traf sich am Samstag zu einer Mitgliederversammlung in Ohrdruf.

Wechselhaftes Wochenendwetter in Thüringen Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Thüringen am Wochenende. Dabei bleibt es am Samstag überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der ersten Tageshälfte kommen vor allem im Westen ein paar Regentropfen herunter. Ab Nachmittag klart es im Süden auf und die Sonne blickt zeitweise durch. Im Tiefland kommt es zu starken Böen, im Bergland treten stürmische Böen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht wird es zunehmend bedeckt. In der zweiten Nachthälfte regnet es entlang der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt leicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.