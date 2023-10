CDU-Vize Prien ruft Ampel zu Gesprächen über Probleme auf

Mehr zum Thema

Günther über Israel-Angriff: „Barbarisch und unmenschlich“ Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst haben nach dem tödlichen Großangriff auf Israel die tiefe Freundschaft und Solidarität zu Israel und dessen Bevölkerung betont. Die barbarischen, unmenschlichen Angriffe der Hamas und der Hisbollah auf die Menschen in Israel und den Krieg, den diese Terrororganisationen am Samstag begonnen haben, verurteilen wir auf das Schärfste, teilten beide am Sonntag in Kiel mit. Terrorismus dürfe und werde niemals siegen.