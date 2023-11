CDU und Rot-Rot-Grün einigen sich auf neues Vergabegesetz

Mehr zum Thema

Demonstranten sehen ambulante Versorgung massiv gefährdet Mehrere hundert Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, haben gegen eine aus ihrer Sicht falsche Gesundheitspolitik in Deutschland protestiert. Viele Arztpraxen stünden vor dem Kollaps, hieß es zum Beispiel auf Schildern der Demonstranten, die am Mittwoch vor den Thüringer Landtag in Erfurt gezogen waren. An dem Protest beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker sowie deren Beschäftigte.

Landtag gedenkt mit Schweigeminute Opfer des Hamas-Angriffs Die Abgeordneten des Thüringer Landtags haben in einer Schweigeminute der jüdischen Opfer des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel gedacht. Wieder wird jüdisches Leben massiv bedroht - nicht nur in Israel. Wieder erstarkt der Antisemitismus - auch in Thüringen, hatte Landtagspräsidentin Birgit Pommer bereits im Vorfeld der Gedenkminute laut einer Mitteilung gesagt. Es gebe eine besondere Verantwortung, jüdisches Leben als einen Teil von uns zu begreifen und zu schützen, so Pommer.