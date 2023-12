CDU und Grüne zeigen Eintracht nach Bundesratsentscheidung

Der Koalitionssegen zwischen CDU und Grünen in NRW hängt wieder gerade. Die Grünen waren verärgert wegen einer Abstimmung im Bundesrat. Dabei ging es auch darum, Tempo-30-Zonen zu erleichtern.

Nach Kritik der Grünen an der CDU wegen des Scheiterns von Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht im Bundesrat demonstrieren die beiden Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen wieder Eintracht. Das von der Länderkammer abgelehnte Gesetz sei ein erster Schritt in Richtung Verkehrswende, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Wibke Brems am Freitag in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Daher sei es weiterhin wirklich bedauerlich, dass der Gesetzentwurf im Bundesrat keine Mehrheit gefunden hat. Die Hoffnung liege nun auf einer Einigung im Vermittlungsausschuss. Die schwarz-grüne Koalition werde gemeinsam daran arbeiten, dass wir dem Ziel von Vision Zero, von lebenswerten Städten und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden näherkommen.

Ziel der Vision Zero sind keine Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr. Brems verwies darauf, dass 2022 allein 101 Radfahrer im NRW-Straßenverkehr tödlich verunglückt seien.

NRW hatte sich vor einer Woche im Bundesrat bei der Abstimmung über das neue Verkehrsrecht enthalten. Die Grünen waren für die Novelle, die CDU dagegen. Im Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne festgelegt, dass sich das Land im Bundesrat der Stimme enthält, wenn zwischen den Koalitionspartnern zuvor keine Einigung über das Abstimmungsverhalten zustande kommt. Brems hatte daraufhin ungewöhnlich deutlich kein Verständnis für die Ablehnung der Novelle durch die CDU gezeigt.

Das neue Straßenverkehrsrecht soll Städten und Gemeinden mehr Spielraum etwa für die Einrichtung von Busspuren und Tempo-30-Zonen geben. Staatskanzleichef Nathanael Liminski sagte, die NRW-Landesregierung unterstütze die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzes einmütig. Wir wollen mehr Spielräume für die Kommunen, wir wollen mehr Klimaschutz. Aber die Sicherheit des Straßenverkehrs sei durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht sichergestellt gewesen. Auch er hoffe darauf, dass der Vermittlungsausschuss angerufen werde.

Der SPD-Oppositionspolitiker Alexander Vogt sagte, die Grünen in NRW ließen sich von der CDU und Ministerpräsident Hendrik Wüst vorführen. Die Grünen unterstützten gegen ihre eigene Überzeugung die Politik Wüsts und ließen sich in zentralen Punkten über den Tisch ziehen. CDU und Grüne regieren in NRW zumeist geräuschlos. Über mögliche koalitionsinterne Konflikte dringt in der Regel nichts an die Öffentlichkeit.