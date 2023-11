CDU und Grüne sehen Haushaltsnotlage für 2023 und 2024

Mehr zum Thema

Hamburgs Wirtschaft sieht große Chancen in Indien Hamburgs Wirtschaft rechnet sich große Chancen in der stark wachsenden indischen Volkswirtschaft aus. Indien spielt nicht nur aufgrund seiner Marktgröße eine wichtige Rolle für die Hamburger Außenwirtschaft, heißt es in einer Mitteilung der Handelskammer vom Dienstag. Sowohl als alternative Bezugsquelle und als Exportmarkt, insbesondere aber in Forschung und Entwicklung, rückt Indien in den Fokus Hamburger Unternehmen, wie die steigende Zahl von Zentren für Forschung und Entwicklung großer Unternehmen belegt.

Nord-Tourismus: Mehr Gäste und Übernachtungen im September Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Schleswig-Holstein hat im September zugenommen. Die Beherbergungsbetriebe des Landes meldeten für den Monat rund 1,03 Millionen Gäste und somit ein Plus von 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg demnach um 2,9 Prozent auf knapp 4,08 Millionen.