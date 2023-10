CDU über Wagenknecht-Bündnis: Freie Wähler ablehnend

Mehr zum Thema

Herbstliches Regenwetter in Thüringen Die Menschen in Thüringen müssen sich auf bewölktes und regnerisches Wetter einstellen. Am Donnerstag wird der Himmel stark bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei kann es gelegentlich leicht regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14, im Bergland bei 7 bis 11 Grad.

Tote Frau in Flusslauf in Erfurt gefunden Eine tote Frau ist in Erfurt aus der Gera geborgen worden. Die genauen Todesumstände seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Eine Obduktion sei geplant. Die Frau sei am Mittwochvormittag im Nordpark entdeckt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine über die Tote berichtet.

