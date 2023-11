CDU stellt sich hinter Idee für „Deutsch-Polnisches Haus“

Wenn es nach der CDU-Fraktion geht, sollte es Olympische Spiele in Berlin im Jahr 2036 geben. In einem Positionspapier hieß es, Berlin als Austragungsort der Olympischen Spiele 2036 sei eine Fortsetzung des legendären Sommermärchens von 2006, als Deutschland Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft war. Die Olympischen Spiele 2036 in Berlin bieten die Gelegenheit, die Welt in einer Atmosphäre der Gastfreundschaft und des Miteinanders zu begrüßen, so die Fraktion.

An der Beratung über das Fraktionspapier nahm auch der Olympiasieger und mehrfache Welt- und Europameister im Diskuswerfen, Robert Harting, teil. Er begleitete die CDU-Fraktion in Warschau und gilt als Botschafter der Berliner Olympia-Pläne. Gemeinsam besuchten sie das Warschauer Nationalstadion.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will am 2. Dezember über eine nationale Bewerbung beraten. Bei einem positiven Votum würde ein Konzept für eine Bewerbung bis Ende 2024 erarbeitet. Erst dann will der DOSB über eine Kandidatur entscheiden und über die Frage, für welche Spiele sie angestrebt wird.