CDU setzt Sondierungen in der neuen Woche fort

Wer mit wem? Die hessische CDU prüft weiter hinter verschlossenen Türen, mit wem sie die nächsten fünf Jahre regieren könnte.

Die hessische CDU hat als Wahlsiegerin ihre Sondierungsgespräche in der zweiten Woche nach der Landtagswahl fortgesetzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach sie am Montag hinter verschlossenen Türen erst mit der FDP und dann mit ihrem bisherigen grünen Koalitionspartner. Am Dienstag folgte ein Gespräch mit der SPD.

Die Sondierungen zum Abtasten inhaltlicher Schnittmengen für ein mögliches neues Regierungsbündnis hatten am Dienstag vor einer Woche begonnen, nur zwei Tage nach der Landtagswahl. Der amtierende CDU-Ministerpräsident Boris Rhein sprach kürzlich von einer sehr guten und sehr konstruktiven Atmosphäre bei diesen Unterredungen.

Die CDU kann sich nach der Landtagswahl am 8. Oktober als deutliche Siegerin komfortabel aussuchen, ob sie erneut mit den Grünen oder mit der SPD in künftigen Koalitionsgesprächen ein Regierungsbündnis schmiedet. Die FDP, die es nur ganz knapp wieder in den Wiesbadener Landtag schaffte, wäre dafür rechnerisch nicht nötig. Mit der deutlich erstarkten AfD will die CDU nicht sondieren. Der neue 21. hessische Landtag konstituiert sich am 18. Januar 2024.