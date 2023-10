CDU Sachsen lobt Plan für Grenzkontrollen: Längst überfällig

Mehr zum Thema

Regeneration der Natur nach Waldbrand erlebbar Der Naturerlebnispfad Weg zur Wildnis führt jetzt auch über eine vom Waldbrand in der Sächsischen Schweiz im Sommer 2022 betroffene Fläche. Auf dem neu errichteten 100 Meter langen Pfad am Reitsteig seien die Selbstheilungskräfte der Natur unmittelbar erlebbar, sagte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) am Montag laut Mitteilung zur Eröffnung des neuen Abschnitts zwischen Bad Schandau und Schmilka. Das zeuge von der Regenerationskraft der Natur. Kurz nach dem Brand konnte ich die vielen Birkensamen auf den schwarz verkohlten Flächen sehen, berichtete Günther. Binnen eines Jahres sind sie teilweise bis zu einer Größe von 60 Zentimetern herangewachsen. Aber auch kleine Kiefern, Buchen, Eschen und Eichen seien schon zu finden.