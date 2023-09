CDU Sachsen-Anhalt verabschiedet neues Grundsatzprogramm

Mehr zum Thema

Schulze bleibt CDU-Landeschef: Migration begrenzen Die CDU will in der Asylpolitik einen anderen Kurs. Auf einem Parteitag in Magdeburg gab es deutliche Kritik an der Bundesregierung. Zudem wählten die Christdemokraten einen neuen Landesvorstand. An der Spitze gibt es Kontinuität.

Mehrere Kunden in Magdeburger Einkaufsmärkten bestohlen In mehreren Einkaufsmärkten in Magdeburg sind am Freitag Kunden bestohlen worden. Einem 84-Jährigen und einer 56-Jährigen wurde jeweils die Geldbörse entwendet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein weiterer Vorfall ereignete sich später in einem Discounter, wo einem Senioren-Paar während des Einkaufens Wertgegenstände aus der Handtasche gestohlen wurden. Die Tasche befand sich am Einkaufswagen. Zuvor habe mutmaßlich ein Mittäter die Senioren in ein kurzes Gespräch verwickelt, hieß es.