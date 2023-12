CDU: Rückführzentren für Migranten ohne Bleibeperspektive

Migranten aus sicheren Herkunftsländern sollen nach CDU-Willen gar nicht erst in die Kommunen verteilt werden. Die Christdemokraten fordern eine Wende in der Migrationspolitik - und nehmen sich ein Nachbarbundesland als Vorbild.

Migrantinnen und Migranten mit geringer Bleibeperspektive sollen nach Vorstellungen der Thüringer CDU-Fraktion in Rückführzentren unterkommen. Das sieht ein Gesetzentwurf der Christdemokraten zur Migrationspolitik vor, der am Montag in Erfurt vorgestellt wurde. Wir wollen die grundlegende Wende in der Migrationspolitik, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer CDU-Fraktion, Andreas Bühl.

So sollen Männer, Frauen und Kinder etwa aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten gar nicht erst in die Kommunen verteilt, sondern nach ihrer Registrierung direkt in solchen Thüringer Zentren für Aufnahme und Rückführung untergebracht werden, bis ihr jeweiliges Asylverfahren abgeschlossen ist. Bis zu zwei Jahre sollen sie dort bleiben können, so Bühl. Vorbild seien die Ankerzentren in Bayern.

Der CDU-Migrationspolitiker Stefan Schard betonte, dass damit die Kommunen entlastet werden sollen. Unklar blieb zunächst, wie viele Menschen dies voraussichtlich betreffen könnte. Schard erneuerte seine Forderung, auch die Maghreb-Staaten - Algerien, Marokko, Tunesien - als sichere Herkunftsländer zu deklarieren. Erst vor wenigen Wochen hatte der Bundestag die Staaten Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsländern erklärt.

Bühl sagte, der CDU-Gesetzentwurf soll bereits am Donnerstag im Parlament beraten werden. Verabschiedet werden könnte er seiner Ansicht nach noch vor der Landtagswahl, die für den 1. September 2024 geplant ist. Die Thüringer CDU ist in der Opposition, hat aber mit Hilfe von Stimmen von AfD, FDP und Fraktionslosen schon eigene Gesetzesänderungen im Landtag gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung durchbringen können. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.