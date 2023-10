CDU MV beglückwünscht Unionsparteien zu Sieg bei Wahlen

Mecklenburg-Vorpommerns CDU hat den Unionsparteien in Hessen und Bayern zu ihrem Sieg bei den Landtagswahlen beglückwünscht. Beide seien mit deutlichen Regierungsaufträgen ausgestattet worden, sagte der Landesvorsitzende Robert Liskow am Sonntag laut Mitteilung. Beide Bundesländer würden eine jeweils sehr gute Regierungsarbeit mit durchweg positiven Ergebnissen in nahezu allen Politikbereichen bilanzieren. Es zeigt sich erneut deutlich: Wo die Union regiert, geht es den Menschen besser. Gleichzeitig spiegele das Ergebnis auch eine immer größer werdende Frustration über die Arbeit der Bundesregierung unter Führung von Olaf Scholz wider.

CDU und CSU lagen den Hochrechnungen zufolge sowohl in Hessen als auch in Bayern klar vorn. Gleichzeitig fuhr die SPD in beiden Bundesländern ihr historisch schlechtestes Landesergebnis ein. Die Grünen haben sich zwar jeweils verschlechtert, sind aber nicht weit abgerutscht. Die AfD hat sowohl in Hessen als auch in Bayern deutlich hinzugewonnen. In Hessen könnte es für die FDP knapp mit dem Einzug ins Parlament werden, in Bayern dürfte sie ihn verpassen.