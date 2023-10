CDU-Ministerpräsident Rhein gewinnt erneut seinen Wahlkreis

Mehr zum Thema

Hessen-FDP in neuen Hochrechnungen wieder bei 5,0 Prozent Für die hessische FDP wird der Landtagswahlabend zur Zitterpartei. Nachdem Hochrechnungen von ARD und ZDF die Partei im Sonntagabend zwischenzeitlich nur noch bei 4,9 Prozent gesehen hatten, lag sie am späteren Abend bei den Hochrechnungen von ARD (21.37 Uhr) und ZDF (21.32 Uhr) wieder bei 5,0 Prozent. Nur bei Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde würde die FDP wieder in den Landtag einziehen können.