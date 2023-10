CDU-Landeschef: Faeser ohne Rückhalt in der Bevölkerung

Sachsen-Anhalts CDU-Vorsitzender Sven Schulze sieht SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser nach der verlorenen Landtagswahl in Hessen ohne ausreichenden Rückhalt als Bundesinnenministerin. Das Ergebnis der Hessenwahl und ganz besonders auch in ihrem Wahlkreis zeigt, dass Nancy Faeser diese so wichtige Unterstützung der Bevölkerung verloren hat, sagte Schulze der Magdeburger Volksstimme online am Montag.

Bundeskanzler Olaf Scholz sollte, so wie er es erfolgreich bei Christine Lambrecht auch schon gemacht hat, eine klare Entscheidung treffen. Wenn er konsequent wäre und das Ergebnis der Hessenwahl ernst nimmt, dann muss er Frau Faeser entlassen, so Schulze.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält allerdings an Faeser als Bundesinnenministerin fest. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag in Berlin auf Nachfrage von Journalisten: Er ist fest entschlossen, auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten.