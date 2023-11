CDU-Landeschef dankt bisherigem Grünen-Koalitionspartner

Mehr zum Thema

CDU will seit 70 Jahren erste christlich-soziale Koalition Die hessische CDU will als Siegerin der Landtagswahl mit der SPD Koalitionsverhandlungen für ein erstes CDU-geführtes schwarz-rotes Bündnis der Landesgeschichte beginnen. Das kündigte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein am Freitag in Wiesbaden an. Wir wollen als CDU den Versuch unternehmen, in Hessen eine Regierung mit der SPD, mit den Sozialdemokraten, zu bilden und zum ersten Mal seit 70 Jahren in einer christlich-sozialen Koalition zusammenarbeiten, sagte Rhein.