CDU in MV setzt auf Jascha Dopp

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Autos bei Grimmen Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) fünf Personen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 77-Jähriger am Freitagnachmittag beim Überqueren der B194 dem zweiten Fahrzeug die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Die 36-jährige Fahrerin des zweiten Wagens wurde leicht verletzt. Ihr 39 Jahre alter Ehemann und ein drei Jahre altes Mädchen in dem Wagen wurden schwer verletzt, genauso wie der mutmaßliche Unfallverursacher und seine 77 Jahre alte Beifahrerin. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Tiertraining in Zoos: Experten tauschen Erfahrungen aus Die Jahrestagung des Landeszooverbands drehte sich in diesem Jahr um artgerechtes und stressfreies Tiertraining. Zudem suchten die Zoochefs zeitgemäße Lernangebote für Schüler. Verbandschef Tim Schikora hofft auf eine Landesförderung.