CDU in Hessen will möglichen Koalitionspartner nennen

Die hessische CDU will nach vertraulichen Gremiensitzungen an diesem Freitag in Wiesbaden vermutlich die Wahl ihres gewünschten Koalitionspartners bekanntgeben. Es könnte auf die Grünen oder auf die SPD hinauslaufen. Erwartet wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie CDU-Fraktionschefin Ines Claus die Medien über die mit Spannung erwartete Entscheidung informieren.

Als deutliche Siegerin der Landtagswahl am 8. Oktober kann sich die CDU aussuchen, ob sie erneut mit den Grünen oder mit der bislang oppositionellen SPD in Koalitionsgesprächen ein Regierungsbündnis in Wiesbaden schmiedet. Mit beiden Parteien hatte sie in den vergangenen Wochen im kleinen Kreis jeweils vertrauliche Sondierungsgespräche geführt. Die Koalitionsgespräche könnten nächste Woche beginnen.

Die FDP, die es nur ganz knapp wieder in den Wiesbadener Landtag schaffte, ist rechnerisch für eine Wiederauflage des schwarz-grünen Bündnisses oder eine erste schwarz-rote Koalition der Landesgeschichte nicht nötig. Mit der in der Wahl deutlich erstarkten, rechtspopulistischen AfD wollte die CDU nicht sondieren. Die Linke flog bei der Wahl aus dem Landtag. Das neue Parlament konstituiert sich am 18. Januar 2024.