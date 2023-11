CDU holt Olympiasieger Harting für Olympiapläne ins Boot

Mehr zum Thema

Leiche im Treptower Park gefunden Im Treptower Park in Berlin ist am Montagabend eine Leiche gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am frühen Dienstagmorgen. Mehr Informationen gab das Lagezentrum zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an. Nach Medienberichten soll es sich um einen Mann handeln, der getötet worden sein soll.