CDU gegen Forderung nach reformierter Schuldenbremse

Bjelica bei Union-Debüt in Braga unter Erfolgsdruck Nenad Bjelica steht bei seinem Debüt als Trainer von Fußball-Bundesligist Union Berlin stark unter Erfolgsdruck in der Champions League. Die seit 15 Pflichtspielen sieglosen Köpenicker müssen beim portugiesischen Erstligisten Sporting Braga am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) unbedingt punkten, um sich die Chance auf die Qualifikation zur Europa League zu erhalten.