CDU für weiter abgesenkte Mehrwertsteuer für Gastrobranche

Mehr zum Thema

RTL

HHLA-Aktionäre dienen MSC fast sechs Prozent der Aktien an Aktionäre des Hamburger Hafenlogistikers HHLA haben der Großreederei MSC bislang knapp 5,9 Prozent der HHLA-Anteile angedient. MSC und die Stadt Hamburg gemeinsam halten damit mittlerweile mehr als 86 Prozent des HHLA-Grundkapitals. Das gab MSC am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung in Hamburg bekannt. Nach dem im Oktober veröffentlichten Übernahmeangebot der weltgrößten Reederei an die HHLA-Aktionäre war die reguläre Annahmefrist in der Nacht zum Dienstag nach vier Wochen abgelaufen. Alle Aktionäre, die das Übernahmeangebot bisher nicht angenommen haben, können dies nun während einer gesetzlich vorgesehenen weiteren Annahmefrist von zwei Wochen nachholen. Sie läuft nach MSC-Angaben bis zum 7. Dezember um Mitternacht.

Hafenkante in Flensburg abgebrochen: Autos abgeschleppt Im Hafen in Flensburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Hafenkante abgesackt. Auch der angrenzende Gehweg an der Schiffbrücke sei in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.