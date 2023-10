CDU-Fraktion fordert Verschärfung der Geflüchtetenpolitik

Mehr zum Thema

Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt Eine 25 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Lichterfelde von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wurde beim Überqueren eines Zebrastreifens am Montagvormittag von einem 78-jährigen Autofahrer angefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt.

Teenager rasen mit gestohlenem Wagen gegen Baum Zwei Teenager sind in Cottbus auf ihrer Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Wagen gegen einen Baum gerast. Die Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Dienstagvormittag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das gestohlene Fluchtauto wurde demnach sichergestellt.

