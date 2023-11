CDU: Es geht SPD nicht um Senkung der Zahl der Migranten

Mehr zum Thema

Arbeitsgruppe soll über Sturmfluthilfen des Bundes beraten Die Sturmflut-Schäden waren vor allem an der Ostseeküste gewaltig. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Nordländern will über Finanzhilfen beraten - und das schon bald.

Ärzte und Apotheker sehen ambulante Versorgung in Gefahr Mediziner und Apotheker in Mecklenburg-Vorpommern sehen die ambulante Gesundheitsversorgung im Land gefährdet. Verbandsvertreter wollen daher an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin die größten Lücken benennen und ihre Erwartungen an die Politik formulieren.