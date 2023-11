CDU agiert gegenüber AfD in Kreistagen unterschiedlich

Mehr zum Thema

Straßenbahn entgleist in Halle: Mehrere Verletzte Eine Straßenbahn ist am Donnerstagabend in Halle aus den Schienen geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erlitten sechs Menschen dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte seien am Franckeplatz vor Ort, sagte ein Sprecher der Polizei. Warum die Straßenbahn entgleist war, war zunächst unklar und müsse noch geprüft werden. An deren Bergung wurde am Abend gearbeitet. Zunächst hatte die Mitteldeutsche Zeitung über den Vorfall berichtet.