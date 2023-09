CDU-Abgeordnete Beilstein verabschiedet sich mit Empfehlung

Mehr zum Thema

Hubig verteidigt Pläne für Inklusion in Rheinland-Pfalz Die Pläne der Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz sehen vor, dass Kinder mit und ohne Förderbedarf vom ersten Schultag bis zum Abschluss so viel wie möglich gemeinsam lernen sollen. Doch wie geht es mit den Förderschulen weiter? Darüber gibt es Streit.