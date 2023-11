Cathy Hummels erfüllt sich ihren „lebenslangen Barbie-Traum“

Ob Haare, Make-up oder Kleidung – die Welt von Cathy Hummels ist rosarot! Kein Wunder also, dass sich die Ex-Frau von Mats Hummels (34) selbst als „Business-Barbie“ bezeichnet. Nun hat sich die Moderatorin auch das passende Auto zugelegt.

„Mein lebenslanger Barbie-Traum ist in Erfüllung gegangen“, so die 35-Jährige, während sie sich an ihr neues pinkes Fahrzeug schmiegt. „Ich sage ja selber oft, ich bin eine Busines-Barbie, jetzt bin ich auch eine Auto-Barbie. Endlich! Mein lebenslanger Traum! Ich brauche nur noch meinen Ken.“

