Caspar-David-Friedrich-Preis geht an Berliner Künstlerin

Die Kunststudentin Isabell Alexandra Meldner aus Berlin ist Trägerin des Caspar-David-Friedrich-Preises 2023. Der Nachwuchspreis wurde am Samstag in Greifswald, der Geburtsstadt des romantischen Malers, verliehen. Meldner habe vor allem mit ihrer poetischen Bildsprache sowie ihrer Sensibilität für Farben, Licht und Schatten überzeugt, hieß es in der Begründung der Jury. Die Studentin an der Dresdener Hochschule für Bildende Künste konzentriert sich in ihren Arbeiten auf die Kombination verschiedener Medien.

Die 28-Jährige eröffnete am Samstag auch ihre Einzelausstellung Time Takes too Long to Last mit Installationen, Fotografien, Videos und Sound-Arbeiten. Zeit spiele in ihrer künstlerischen Arbeit eine wichtige Rolle, sagte Meldner. Die Ausstellung wird zwei Monate lang zu sehen sein und ist neben dem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro sowie der Herausgabe einer Postkartenserie Teil der Auszeichnung.

30 junge Künstlerinnen und Künstler hatten sich in diesem Jahr um den Preis beworben. Er wird seit 2001 von der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft an den Kunsthochschulen in Dresden und Kopenhagen sowie am Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald ausgeschrieben.