Caspar-David-Friedrich-Jahr - Tickets für Eröffnungsfeier

Kulturfans können ab sofort Tickets für die feierliche Eröffnung des bevorstehenden Caspar-David-Friedrich-Jahres buchen. Zum Anlass des 250. Geburtstages ist 2024 ein ganzjähriges Festprogramm mit Veranstaltungen vor allem in Greifswald, der Geburtsstadt des Malers, geplant. Feierlich eröffnet wird das Veranstaltungsjahr am 20. Januar im Dom St. Nikolai, der Taufkirche des bedeutenden Romantikers. Die Tickets für die kostenlose Veranstaltung könnten ab sofort im Internet reserviert werden, teilte die Stadt Greifswald am Freitag mit. Für die Eröffnungsfeier ist eine Festrede, Musik sowie eine Lichtshow geplant. Außerdem soll der weltbekannte Künstler Ólafur Elíasson Kirchenfenster in dem Dom neugestalten.