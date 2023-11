Carl Zeiss Jena stellt Böger als neuen Sportdirektor vor

Mehr zum Thema

Untreue-Vorwürfe: Rechtsanwalt erneut vor Gericht Ein Rechtsanwalt muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Meiningen verantworten. Dem Juristen aus dem Wartburgkreis wird Untreue vorgeworfen. Er soll laut Anklage in den Jahren 2020 und 2021 Fremdgelder von Mandanten nicht oder nicht rechtzeitig an diese weitergeleitet haben. Dabei handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Betrag von rund 375.000 Euro.