Cannstatter Wasen: Neues Projekt bietet Frauen Rückzugsort

100 Ratten in leer stehendem Karlsruher WG-Zimmer gefunden Das Tierheim in Karlsruhe hat mit rund 100 Ratten einen ungeplanten Überraschungszugang aufgenommen. Die Tiere wurden bereits Anfang der Woche in einem leer stehenden WG-Zimmer gefunden. Wie die Stadt Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, war die Halterin ihren Mitbewohnern zufolge vor anderthalb bis zwei Wochen verschwunden. Der Umfang der Tierhaltung war den anderen Bewohnern demnach nicht bekannt. Zuvor hatte unter anderem der SWR berichtet.

„KIT-Science-Week“ diesmal unter dem Motto Nachhaltigkeit Eine Polarforscherin spricht über die Zukunft des Planeten, eine angehende Astronautin über Klimagerechtigkeit. Das Motto der „KIT-Science-Week“ ist klar. Dabei können Laien mit Fachleuten in Kontakt kommen - auch jenseits von Hörsaal und Co.