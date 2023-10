Cannabis im Wert von über 500.000 Euro beschlagnahmt

In einer professionellen Cannabisplantage in Velbert haben Ermittler etwa 52 Kilogramm Marihuana und fast 300 Cannabispflanzen sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Wuppertal und das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mit und schätzten den Verkaufswert der sichergestellten Drogen auf über 500.000 Euro. Zwei Männer, die die Plantage in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Kegelbahn betrieben haben und dort offenbar auch gelebt haben sollen, wurden festgenommen. Die Ermittler waren den Angaben zufolge durch einen anonymen Hinweis im August auf die Plantage aufmerksam geworden, am Donnerstag wurde dann der Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.