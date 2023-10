Mehr zum Thema

Pegelstand in Flensburg steigt auf 1,99 Meter über Normal In Flensburg ist der Wasserstand aufgrund der schweren Ostsee-Sturmflut am Freitagabend (17.35 Uhr) auf einen Stand von 1,99 Meter über dem normalen Wasserstand gestiegen. Das geht aus den Hochwasser-Sturmflut-Informationen des Kieler Umweltministeriums hervor. Für Flensburg ist das der höchste Wasserstand seit über 100 Jahren. In Eckernförde lag der Pegelstand um 17.35 Uhr bei 1,91 Meter und in Neustadt bei 1,74 Meter zum mittleren Wasserstand.

Mächtiger Sturm treibt Ostsee über die Ufer Der Sturm aus Osten hat es in sich. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steigt der Wasserstand der Ostsee kräftig an. Häfen und Straßen werden überschwemmt. Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun.