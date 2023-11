Calmund: Würde nur noch für einen Club arbeiten

Mehr zum Thema

Wechselhafte Aussichten für RLP und Saarland Viele Wolken, Regen und ab und an etwas Sonne erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf seien aber auch vermehrt heitere Abschnitte möglich. Bei Temperaturen von maximal drei bis sechs Grad bleibt es trocken. Auch in der Nacht fällt mit Ausnahme der Eifel kein Regen. Jedoch ist bei Tiefstwerten von zwei bis minus zwei Grad mit Frost zu rechnen. In der zweiten Nachthälfte steigen die Temperaturen wieder etwas an.