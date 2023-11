Calmund: Leverkusens Meisterchancen bei „30 bis 40 Prozent“

Mehr zum Thema

Leerer Castor-Behälter erreicht Ahaus Ein leerer Castor-Behälter ist am frühen Mittwochmorgen nach einer gut 170 Kilometer langen und störungsfreien Fahrt in Ahaus im Münsterland angekommen. Ziel der Probefahrt war es, den Ablauf möglicher Transporte mit radioaktivem Abfall zu testen. Der von einem massiven Polizeiaufgebot begleitete Schwertransport war am Dienstagabend von der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) gestartet. Der Castor-Behälter sei um 2.37 Uhr im Zwischenlager in Ahaus eingetroffen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Münster.