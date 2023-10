BVG versteigert nicht abgeholte Fundsachen am Donnerstag

Mehr zum Thema

Klimaaktivisten sprühen Farbe an Uni-Gebäude in Berlin Zum Start der Vorlesungszeit am Montag haben Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation Farbe an Gebäude der Technischen (TU) und der Freien Universität (FU) geschmiert. Am Morgen sprühte ein Mann zunächst orangene Farbe an die Fassade des TU-Hauptgebäudes an der Straße des 17. Juni. Einsatzkräfte nahmen seine Personalien auf und entließen ihn vor Ort wieder, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Gegen Mittag sei außerdem noch Farbe an ein FU-Gebäude in der Fabeckstraße geschmiert worden. Auch hier habe es eine vorläufige Festnahme gegeben.