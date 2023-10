BVB zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags gegen Bremen

Mehr zum Thema

Junge erstickt in Kita-Bett: Neuer Prozess gegen Tagesmütter Beim Mittagsschlaf in seiner kleinen Kita ist ein Zweijähriger in Gelsenkirchen erstickt. Nun stehen zwei Tagesmütter vor Gericht. Sie sollen nicht gut aufgepasst haben. Doch auch zur Qualität der verwendeten Kindermöbel gibt es offene Fragen.