BVB wohl ohne Can gegen Newcastle: Bensebaini wieder fit

Mehr zum Thema

Hausbesitzer sperrt Einbrecher im Geräteschuppen ein Ein Hausbesitzer hat in Emmerich am Niederrhein einen Einbrecher nachts auf frischer Tat im Geräteschuppen ertappt und eingeschlossen. Dem Eigentümer fiel bei einer Gassirunde mit dem Hund ein Fahrrad in seiner Einfahrt auf, wie die Polizei am Montag zu dem Einsatz in der Nacht auf Samstag berichtete. Beim genaueren Hinsehen habe er eine unbekannte Person im unverschlossenen Geräteschuppen entdeckt, die Werkzeug durchwühlte. Er schloss den Schuppen ab und rief die Polizei, die den Mann für die restliche Nacht in Gewahrsam nahm und wegen Diebstahls ermittelt.