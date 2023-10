BVB verlängert Vertrag mit Jamie Bynoe-Gittens

Mehr zum Thema

Betrunkene greifen in Frechen Polizisten an: Tasereinsatz Zwei Betrunkene sollen in Frechen die Polizei angegriffen und zwei Beamte leicht verletzt haben. Eine Beamtin habe einen der Angreifer mit einem Elektroschocker stoppen können, teilte die Polizei am Montag mit.