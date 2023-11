BVB nach drei Spielen ohne Sieg unter Zugzwang

3:3 in Frankfurt, 0:4 gegen München, 1:2 in Stuttgart. Binnen zwei Wochen ist der BVB im Titelkampf gehörig ins Hintertreffen geraten. Das Spiel gegen Gladbach soll eine Trendwende einleiten.

Borussia Dortmund steht vor dem Westschlager gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gehörig unter Druck. Nach zuletzt drei Bundesligaspielen ohne Sieg hat sich die Stimmung beim Tabellenfünften merklich verschlechtert. Der Frust über den schwachen Auftritt beim 1:2 in Stuttgart ist auch am Ende der zweiwöchigen Länderspielpause noch immer nicht verfolgen. Es geht darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen - und diese auch zu zeigen. Dafür haben wir im Spiel gegen Gladbach die Gelegenheit, sagte Trainer Edin Terzic voller Hoffnung auf eine Trendwende.

Ein Sieg könnte helfen, die Wogen vor der Mitgliederversammlung am Sonntag zu glätten und Mut für das Champions-League-Spiel am Dienstag bei der AC Mailand zu schöpfen. Allerdings ging es bei der seit vier Pflichtspielen unbesiegten Fohlenelf zuletzt aufwärts. Wenn man sich die jüngsten Leistungen und Ergebnisse anschaut, sind sie sehr gut und stabil unterwegs, warnte Terzic.