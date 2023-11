BVB gegen Newcastle in der Bringschuld

Das 0:4 im Duell mit dem FC Bayern hat die bis dahin gute Stimmung in Dortmund vertrieben. Ein Sieg über Newcastle soll helfen, zurück in die Spur zu finden - und die Fans zu versöhnen.

Nur drei Tage nach dem schwachen Auftritt gegen den FC Bayern ist Borussia Dortmund erneut mächtig gefordert. Im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/Amazon Prime) gegen Newcastle United will das Team von Trainer Edin Terzic den Frust über das deutliche 0:4 vertreiben. Mut macht der 1:0-Erfolg im Hinspiel zwei Wochen zuvor im englischen Norden. Mit einem weiteren Sieg würde der BVB am derzeit punktgleichen Tabellenzweiten aus Newcastle vorbeiziehen und in der schweren Gruppe F die Chance auf den Achtelfinal-Einzug weiter verbessern. Allerdings muss Coach Terzic wohl erneut auf den am Knie verletzten Kapitän Emre Can verzichten.