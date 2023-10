BVB empfängt AC Mailand in der Champions League

Borussia Dortmund steht in der Champions League schon früh vor einer richtungsweisenden Partie. Die jüngsten Ergebnisse in der Bundesliga sollten Selbstvertrauen geben.

Borussia Dortmund empfängt die AC Mailand in der Champions League und steht bereits unter Druck. Nach der Auftaktniederlage gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain sollte der BVB gegen den italienischen Spitzenclub vor heimischer Kulisse an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) punkten, um im Rennen um das Achtelfinale aussichtsreich dabei zu bleiben. Die Mailänder trennten sich am ersten Königsklassen-Spieltag in der wohl schwersten Gruppe 0:0 von Newcastle United.

In der Fußball-Bundesliga glänzte Dortmund zuletzt zwar nicht, siegte aber zuverlässig. Punktgleich mit den Bayern liegt der Revierclub auf Tabellenplatz vier.