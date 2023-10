Busunglück in Italien: Noch immer nicht alle Opfer identifiziert

„Es ist schwierig, den Opfern eine Identität zu geben. Viele hatten keine Dokumente bei sich“, sagt der Staatsanwalt von Venedig, Bruno Cherchi, dem italienischen Fernsehsender RaiNews24 am Mittwoch. Bei dem Bus soll es sich um einen Touristenbus gehandelt haben. Der Fahrer (40), der ebenfalls bei dem Unglück ums Leben kam, sollte die Touristen nach einem Ausflug in Venedig zurück auf einen Campingplatz bringen. Es sollen unterschiedliche Nationalitäten an Bord gewesen sein: unter anderem Ukrainer, Spanier, Franzosen und Österreicher.

