Busunglück in Italien: Mindestens 21 Tote - darunter auch zwei Kinder

Bei dem Bus soll es sich um einen Touristenbus gehandelt haben. Dieser sollte die Touristen zu einem Campingplatz in Marghera führen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, waren vermutlich Touristen verschiedener Nationalitäten an Bord. Mehrere Krankenwagen sind bereits am Unfallort eingetroffen. Berichten zufolge soll der Bus Feuer gefangen haben. Er soll mit Erdgas betrieben worden sein.

Die lokale Gesundheitseinheit von Venedig hat das Protokoll für "schwere Notfälle" aktiviert, das die Bereitstellung aller Notaufnahmen der Krankenhäuser vorsieht.

Zudem wurde die Bahnlinie zwischen Mestre auf dem Festland und der Lagunenstadt Venedig unterbrochen. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar.