Busunglück in Italien: Mindestens 21 Tote - darunter auch ein Deutscher

Demnach soll ein Bus am Dienstagabend von einer Hochstraße im norditalienischen Mestre bei Venedig abgekommen sein. Er soll sich gerade auf der Überführung der Auffahrt, die von Mestre nach Marghera und zur Autobahn A4 führt befunden haben – als der Bus zehn Meter tief auf die Bahngleise stürzt, die neben der Straße verlaufen.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und die italienische Tageszeitung Il Messaggero.

Unter den Todesopfern ist nach Angaben der italienischen Behörden mindestens ein deutscher Staatsbürger. Von deutscher Seite gab es dafür am Dienstagabend zunächst keine Bestätigung. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte lediglich mit: „Unsere Botschaft in Rom ist eingeschaltet und steht in Kontakt mit den italienischen Behörden, um zu klären, inwieweit deutsche Staatsangehörige betroffen sind.“

Nach Angaben der zuständigen Präfektur sind unter den 21 Todesopfern auch mindestens fünf ukrainische Staatsangehörige. Der Fahrer, ein 40 Jahre alter Italiener, sei ebenfalls ums Leben gekommen, sagte Präfekt Michele di Bari am späten Abend. Mindestens 20 Insassen des Busses wurden verletzt, 5 davon schwer.