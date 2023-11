Busscheiben eingeworfen: Ein Verletzter

Unbekannte sollen in Berlin-Mitte die Scheiben zweier Busse der Linie 165 eingeworfen haben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, schleuderten die Täter mutmaßlich Steine auf die zwei BVG-Busse. Die betroffenen Busse fuhren am Mittwochabend in entgegengesetzte Richtung. Die Vorfälle ereigneten sich etwa auf einer Höhe. Die Busfahrer seien jeweils durch einen lauten Knall darauf aufmerksam geworden. Laut Polizei wurde ein 51-jähriger Fahrgast verletzt. Die BVG stellte den nächtlichen Busverkehr im Bereich der Köpenicker Straße vorsorglich vorübergehend ein.