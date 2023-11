Bushido verklagt anderen Rapper wegen „Carlo Cokxxx Nutten“

Mehr zum Thema

250.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in München Bei einem Wohnungsbrand in München ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Mehrere Anwohner wählten den Notruf, als sie in der Nacht zu Sonntag ein Feuer auf einem Balkon bemerkten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Alle Hausbewohner retteten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt ins Freie. Den Angaben zufolge konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf die umliegenden Wohnungen verhindern. Die betroffene Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Wie es zum dem Feuer kam, ermittelt nun die Polizei.