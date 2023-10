Bushido schlägt Gesprächsangebot von Ex-Geschäftspartner aus

Mehr zum Thema

FDP fordert Prepaidkarten statt Bargeld für Asylbewerber Die Berliner FDP hat den Senat aufgerufen, bei der Versorgung von Asylbewerbern umgehend von Bargeld auf Bezahlkarten umzustellen. Berlin muss die Auszahlung von Bargeld an Geflüchtete unverzüglich stoppen, da dies ein Anreiz zur Einreise in Sozialsysteme ist, sagte FDP-Generalsekretär Lars Lindemann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch einer Überweisung von staatlichen Leistungen in die Heimat kann damit ein Riegel vorgeschoben werden.

Wegen Regen: Verein Zukunft Heimat kürzt Demo in Cottbus ab Aufgrund des Regens hat der als rechtsextremistisch eingestufte Verein Zukunft Heimat seine Demonstration in Cottbus am Tag der Deutschen Einheit abgekürzt. Nach etwa anderthalb Stunden sei die Veranstaltung ohne Abschlusskundgebung vorbei gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei Cottbus der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Angemeldet waren der Polizei zufolge rund 500 Teilnehmer.