Bushido kündigt große Tournee für 2024 an

Der selbsternannte King of Deutsch-Rap meldet sich nicht nur mit einem neuen Album im nächsten Jahr zurück, sondern feiert auch ein Bühnen-Comeback: Bushido (45) hat eine großangelegte Arena-Tournee für das kommende Jahr angekündigt. Insgesamt wird die "König für immer!"-Tour an neun Orten Halt machen. Los geht es am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in Bushidos Heimatstadt Berlin. Nach Stationen in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main, Köln, Zürich (CH) und Esch-sur-Alzette (LUX) feiert Bushido dann am 14. April in der Barclays Arena in Hamburg das Tour-Finale.