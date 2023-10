Ist Papis Job nichts für die Schule?

Anna-Maria Ferchichis und Bushidos Leben in Dubai ist eigentlich ganz normal. So normal, wie es mit einem rappenden Papa und einer Familienmanagerin von acht Kindern nur so sein kann. Und was sagt man da als Kind eigentlich in der Schule, was die Eltern so beruflich machen? Tochter Aaliyah (11) hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, wie Anna-Maria und Bushido jetzt im neuen Podcast erzählen.