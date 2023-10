Bus von Tübinger Basketballern in Verkehrsunfall verwickelt

Mehr zum Thema

Pedale verwechselt: Frau fährt über Friedhof in Garten Eine 83 Jahre alte Frau ist bei einem missglückten Parkversuch durch eine Friedhofshecke, über einen Friedhof und in einen Garten gefahren. Schließlich prallte das Auto der Seniorin in Schramberg (Kreis Rottweil) gegen einen Baum und einen Holzzaun und blieb dort stehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau habe bei dem Unfall am Sonntag die Bremse mit dem Gas verwechselt, hieß es. Die 83-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde mit einem Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro abgeschleppt.