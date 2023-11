Bus-Scheibe zersplittert: Vier Menschen verletzt

Eine während der Fahrt plötzlich aufspringende Lkw-Heckklappe hat zu einen Unfall mit vier Verletzten in einem Linienbus geführt. Auf einer Landstraße bei Heiligenhaus im Kreis Mettmann war dem Bus am Montag ein Lastwagen entgegengekommen. Genau in dem Moment sei bei dem fahrenden Lastwagen die Heckklappe nach außen aufgegangen und in die Frontscheibe des Busses geschlagen. Die Scheibe sei zersplittert und habe den 33-jährigen Busfahrer verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der machte eine Notbremsung, wobei drei Fahrgäste verletzt wurden. Die Ermittler prüfen nun, weshalb sich die Heckklappe des Lastwagens während der Fahrt öffnen konnte.